Sandro Piccinini pronto a tornare alle telecronache: ecco dove

Sandro Piccinini a quanto pare è pronto a tornare alle telecronache. L'ex telecronista Mediaset, attualmente sotto contratto con Sky per la partecipazione al Club di Fabio Caressa, in un'intervista rilasciata a TVBlog ha parlato del suo futuro.

Piccinini, pur confessando che "dopo un paio di mesi di esperienza sto iniziando a divertirmi", non ha nascosto il desiderio di tornare alla sua mansione principale, che l'ha reso una delle voci più popolari ed amate del panorama calcistico italiano.

Il giornalista ha infatti confermato che con Sky non c'è alcun accordo per le telecronache, ma ha affermato che sarebbe interessato nel caso in cui uno dei nuovi colossi del calcio dovesse chiamarlo, Amazon in primis. "Che uno di questi colossi sarebbe entrato nel calcio italiano era una previsione troppo facile. Per adesso si parla di Amazon per Champions e campionato, ma non c’è ancora nulla di ufficiale" ha affermato, specificando però che la chiamata ancora non è arrivata. "Non mi ci vedo telecronista in Rai, a Mediaset o a Sky. Per motivi diversi. In Rai non prendono esterni, Mediaset è una bella favola che si è chiusa, con Sky il patto è chiaro. Poi, può succedere qualcosa di strano, per carità, ma la situazione al momento è questa" ha concluso.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Amazon avrebbe acquisito i diritti per la Champions League in Italia, ma potrebbe sfruttare i Prime Video Channels anche per la Serie A.