Sangiovanni sbotta sui social: lo sfogo sulla sua vita privata e la relazione con Giulia

Sfogo di Sangiovanni sui propri account social. Il cantante, protagonista dell'estate con la sua "Malibù", ha parlato della sua relazione con Giulia Stabile, nata tra i banchi di Amici.

Sangiovanni sui social si è scagliato contro le continue notizie di gossip: "Io e Giulia inconsciamente abbiamo vissuto dentro a quel programma insieme. Abbiamo iniziato a provare un sentimento inconsciamente, nel senso che non ci saremmo mai aspettati quello che è venuto dopo, ma Giulia è una ballerina e Sangiovanni è un cantante. Io non sono il fidanzato di Giulia e Giulia non è la fidanzata di Sangiovanni. Prima di tutto siamo due artisti" ha attaccato l'artista, secondo cui l'attenzione del pubblico è rivolta di più verso le notizie di gossip piuttosto che sulle loro doti artistiche.

"Perché sprecate il vostro tempo e non vi appassionate alla musica o alla danza? Perché non pensate che noi abbiamo una nostra privacy? Siamo due ragazzi normali e abbiamo il diritto di vivere la nostra intimità. Siamo due artisti, tutto il resto è la nostra vita privata. Noi non facciamo l’influencer come lavoro e non proponiamo la nostra vita privata. Se volete sapere così tanto, aspettate la nostra arte. Basta voler sempre intromettersi, invadere, insistere col la privacy degli altri" ha continuato Sangiovanni, che ha voluto rispondere a coloro che l'hanno invitato ad esporre maggiormente la sua vita privata.

"Le persone sono arrivate a dire che io dovrei esporre la mia cosa con Giulia perché è quello che mi ha portato al successo. Uno non ho fatto successo perché è altro, due io ho scritto di quello che vivo. Magari per voi non sono stato bravo a farlo, ma come fate a dire che le mie canzoni spaccano grazie a lei? Certo lei è entrata nella mia vita, mi ha regalato emozioni che ho voluto mettere in musica. Magari quei momenti li hanno passati milioni di persone e quindi si sono sentiti parte di quella cosa. [...] Con questo non voglio sminuire Giulia, voi lo fate quando invece di parlare della sua danza parlate della sua storia d’amore. Voi siete lì che commentate e intanto lei si fa il cu*o. Fate qualcosa di più utile per voi stessi e per gli altri" conclude.

Giulia Stabile ha battuto in finale di Amici Sangiovanni, che ha portato in radio una delle hit estive del 2021.