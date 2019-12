Sangue, risse e superpoteri (e una tazza di thé) nel teaser trailer di The Boys 2

Proprio come ci aveva preannunciato Jack Quaid, non siamo pronti per la seconda stagione di The Boys, come non eravamo pronti all'uscita a sorpresa del suo teaser trailer, ma ora che è qui, tutto ciò che vorremmo fare è prenderci una tazza di thé assieme a Billy Butcher e guardarlo ancora... e ancora.

La prima stagione stagione di The Boys si è conclusa con un cliffhanger davvero spietato: Homelander (Anthony Starr) porta Billy (Karl Urban) sul prato di un'abitazione che si rivela essere casa di Becca (Shantel VanSanten), la moglie che Billy credeva defunta, ma che invece sta vivendo la sua vita con un biondo ragazzino, che altri non è se non il figlio di Homelander.

Nel teaser trailer della seconda stagione del popolare show di Amazon Prime Video, però, non abbiamo tempo di stare a crogiolarci su ciò che è stato, perché con ritmo alquanto serrato, ci vengono mostrati sprazzi (spesso sanguinosi) di quel che verrà. Tante risse e combattimenti, molto sangue, e parecchi diti medi ci attendono dunque nei prossimi episodi.

Ma non temete: ci sarà sempre tempo per una tazza di thé con un appassionato fan delle Spice Girls.

La seconda stagione di The Boys arriverà su Amazon Prime Video nel 2020. Qui potete leggere la nostra recensione della prima stagione di The Boys.