The Walking Dead, Angela Kang sul finale: 'Plot twist e tanta azione'

Preparate fazzoletti, spray nasali e probabilmente anche un secchio - giusto per sicurezza. L'ultima stagione di The Walking Dead metterà a dura prova la vostra mente e... il vostro stomaco.

Non c'è niente da fare: se siete inclini agli svenimenti davanti a un po' di sangue, forse la terza parte della stagione 11 non è per voi. Già il logo insanguinato e la sigla diversa per The Walking Dead 11C non promettono rose e fiori, baci e abbracci per tutti e finale smielato strappalacrime.

C'è qualche speranza che il finale di stagione si concluda se non bene, benino? No.

Ma non siamo noi a dirlo: Angela Kang, showrunner della serie, non lascia molto spazio all'ottimismo. In una sua recente intervista rilasciata a EW parla di una vera e propria guerra totale. Non male come finale, se non fosse che i nostri personaggi preferiti potrebbero rimanerci secchi.

Negli ultimi episodi abbiamo assistito all'estenuante guerra di Hornsby contro Daryl, Maggie, Ezekiel, Negan e Aaron, alla gestione del Commonwealth (chiaramente pessima) e ai sotterfugi di Daryl.

Cosa succederà? A quanto pare, a detta della Kang: "Avremo due fazioni... più una, guidata da Hornsby. Tuttavia, nessuna delle tre sembrerà sapere, o meglio capire, come procedere". La frustrazione derivata dall'incertezza si sa che porta all'esasperazione più estrema e, prima o poi, alla tragedia... e a quanto pare questa sembra la deriva più accreditata per i nostri protagonisti. "Ci saranno plot-twist e molta azione. Gli spettatori saranno sorpresi, ma anche divertiti", aggiunge la showrunner.

AMC ha già rivelato dei sequel e degli spinoff della serie in cui compaiono Negan, Maggie e Daryl, la cui sopravvivenza sembra quindi evidente. In realtà, a quanto pare, gli spinoff di The Walking Dead-Stagione11 non influiranno sul finale della serie.

A questo punto nulla è certo, tranne che ci sarà molto sangue. Se siete amanti degli splatter, insomma, potrebbe proprio fare al caso vostro.

Secondo voi chi morirà? O meglio... chi sopravviverà?