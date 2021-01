SanPa, Luca Bizzarri contro Red Ronnie su Twitter: 'Imbecille, non sai cosa ho passato'

Continua a far discutere SanPa - Luci e Tenebre di San Patrignano, la docuserie Netflix che racconta la controversa storia di Vincenzo Muccioli e della sua comunità di recupero per tossicodipendenti. Gli ultimi ad alzare la voce sono stati Luca Bizzarri e Red Ronnie, protagonisti di un acceso scontro sui social.

La discussione si è aperta a causa della condivisione, da parte di Bizzarri, di un tweet in cui Matteo Salvini criticava aspramente la serie Netflix: "Se uno pensa che Sanpa 'infanghi' San Patrignano ci sono due possibilità. O non l'ha vista, o l'ha vista e non ci ha capito una fava. Chissà cosa è meglio augurarsi per il leader dell’opposizione" è stata l'opinione del comico sulle esternazioni del leader della Lega.

Esternazioni che hanno immediatamente richiamato l'attenzione di Red Ronnie: "Luca, mi dispiace che tu parli di qualcosa senza conoscere l'argomento, senza mai esserci stato e magari senza aver mai visto un ragazzo a rota (in astinenza) o genitori disperati. Non credo tu difenda la serie per ingraziarti Netflix. [...] Leggi queste storie che ogni giorno pubblica OptiMagazine. Ne hai vista qualcuna raccontata dalla serie su Netflix? No, nessuna. Solo negatività. Eppure sono migliaia" è stata l'obiezione del giornalista, sulla stessa lunghezza d'onda dell'ex-Ministro degli Interni.

A questo punto i toni cominciano ad alzarsi: "Non solo negatività, e ti ripeto: attento a giudicare chi non conosci. Perché faresti un'altra figura poco intelligente" replica Bizzarri, a cui Ronnie risponde: "Strano Luca, non ti ho mai visto a San Patrignano. Né a parlare con i ragazzi o Vincenzo prima e Andrea poi o con genitori di tossici. Però sai che SanPa ha fatto un'analisi giusta. Per quanto riguarda Cantelli è vivo solo grazie a San Patrignano, altrimenti sarebbe morto da anni".

Il primo a perdere le staffe è dunque Bizzarri: "Se tu sapessi di cosa stai parlando e cosa ho passato io, caro il mio imbecille, ti vergogneresti come un cane", con il suo interlocutore che a questo punto decide di tagliare corto: "Se offendi e mi dai dell'imbecille passo e chiudo. Buona vita". L'ultima parola viene a questo punto lasciata all'ex-conduttore de Le Iene, che chiude: "Del cretino, e se ti incontro te lo dico in faccia, che di me e di cosa ho passato non sai una sega e ridi alle battutine dei tuoi fan. Idiota. Non so se sono stato chiaro".

Uno show, quello di Netflix, che sembra destinato a generare ancora un bel po' di polemiche!