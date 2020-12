SanPa, luci e tenebre di San Patriganano: la prima docuserie italiana arriva su Netflix

Il prossimo 30 dicembre sbarcherà su Netflix SanPa, luci e tenebre di San Patriganano, la prima docuserie italiana dedicata alla controversa comunità di recupero di San Patrignano fondata nel 1978 da Vincenzo Muccioli, a Coriano, in provincia di Rimini.

Attraverso testimonianze e immagini di repertorio verrà riproposto il ventennio di gestione della comunità da parte di Vincenzo Muccioli, riservando particolare interesse al sostrato economico e sociale dell'Italia di quel periodo stroncata dall'abuso massiccio di eroina.

Il tentativo di salvare ragazzi e ragazzi da questa piaga, convinse Muccioli a fondare quello che sarebbe poi diventato il più grande centro di riabilitazione per tossicodipendenti in Europa. La comunità di San Patrignano è stata però molto spesso criticata anche per i metodi usati nella sua lotta alla droga, il suo fondatore è stato infatti oggetto di un'aspra polemica mediatica per i modi in cui i pazienti venivano tenuti lontani dalle droghe.

Alla regia di SanPa, luci e tenebre di San Patriganano c'è Cosima Spender. Il progetto è stato sviluppato, scritto e prodotto da Gianluca Neri. Prodotto da Nicola Allieta,Andrea Romeo, Christine Reinhold. Tra gli autori si annoverano anche Carlo Gabardini e Paolo Bernardelli. La supervisione al montaggio è di Valerio Bonelli.

Se volete, date uno sguardo alle serie tv in arrivo su Netflix a gennaio 2021 e "godetevi" i pazzeschi stipendi dei dirigenti di Netflix