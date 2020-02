Sanremo 2020, alle 16 parla Bugo. Ma il management non accetta la squalifica

Continua a far discutere la squalifica di Bugo e Morgan da Sanremo 2020, annunciata sul palco dell'Ariston da Amadeus dopo l'abbandono del cantante dopo aver ascoltato il testo modificato della canzone. Alle ore 16:00 presso la sala stampa è stata indetta una conferenza stampa in cui Bugo chiarirà quanto accaduto.

Nel frattempo, questa mattina durante la conferenza di presentazione della finale Amadeus ha allontanato l'ipotesi in merito ad un possibile ritorno di Bugo nelle vesti di ospite. "Né in gara ovviamente, né fuori gara. Bugo si è fisicamente ritirato e questo porta all'esclusione del brano dalla gara" ha affermato il direttore artistico.

Proprio il management del cantautore di Rho, nella notte ha diffuso una dura nota indirizzata alla direzione artistica di Sanremo 2020, in cui si è detto contrario alla squalifica dalla gara.

I manager hanno rivelato di non comprendere i motivi della decisione in quanto Morgan "si era impegnato a non offendere, ed ha cambiato il testo". Lo staff, inoltre ha anche sottolineato che l'ex giudice di X-Factor di fatto era sul palco nelle vesti di ospite di Bugo, in un brano contenuto nell'album di quest'ultimo. "E Morgan aveva firmato la liberatoria che lo impegnava a non offendere la Rai e tutti. Quello che non capiamo è perché si sia stato squalificato anche Bugo", che non era a conoscenza delle modifiche al testo.