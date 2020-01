Sanremo 2020 ed accuse di sessismo, Amadeus e Francesca Novello si difendono

Stanno facendo molto discutere le parole pronunciate da Amadeus nel corso della conferenza stampa in cui ha annunciato le presentatrici di Sanremo 2020. Il conduttore e direttore artistico è finito nella bufera per una frase pronunciata quando ha introdotto Francesca Sofia Novello, la modella e fidanzata di Valentino Rossi.

In particolare, Amadeus ha affermato di “averla scelta per la bellezza ma anche per la capacità di stare accanto a un grande uomo, stando un passo indietro". Proprio quest'ultima parte ha scatenato le reazioni dei social, ed in molti hanno accusato lo showman di sessismo.

Il cinquantasettenne di Ravenna ha voluto precisare all'ANSA la sua posizione: "mi dispiace che sia stata interpretata malevolmente la mia frase, sono stato frainteso. Quel ‘passo indietro‘ si riferiva alla scelta di Francesca di stare fuori da riflettori che inevitabilmente sono puntati su un campione come Valentino. Un’altra ragazza avrebbe forse potuto ‘cavalcare’ tanta popolarità e invece Francesca ha scelto di essere più discreta, di rimanere più defilata. Tra l’altro Francesca stessa mi ha ringraziato, dicendomi che è proprio così: ‘Ama, sembra che tu mi conosca da anni’. Anche lei è rimasta stupita della polemica" ha affermato Amadeus, il quale ha riconosciuto che "avrei detto lo stesso anche del compagno di una donna famosa ma Sanremo è anche questo: ho imparato che bisogna stare attenti a ogni parola“.

Il direttore artistico di Sanremo 2020 ha anche rivendicato "sensibilità e rispetto per le donne come possono testimoniare mia moglie, mia madre e mia figlia. Ho sempre avuto grande attenzione per i temi femminili: non a caso ho voluto sul palco tante donne diverse, con storie, ruoli, mestieri, esperienze diversi".

Sulla questione è intervenuta anche la diretta interessata. In una Storia pubblicata sul proprio account Instagram, Francesca Sofia Novello ha voluto difendere le affermazioni di Amadeus ed ha affermato che "l'introduzione è stata fraintesa. Non credo che sia il passo avanti o indietro ad assicurare e a garantire il ruolo della donna".

"Mi fa ridere tutto questo tam tam però fa parte del gioco. Il Sanremo che ha immaginato Amadeus è incentrato sulla valorizzazione delle donne in tutte le diverse sfumature e sfaccettature. Pace e amore a tutti quanti. Caso chiuso!" ha concluso la modella.

Nella giornata di ieri, nel frattempo, è stato annunciato il programma delle cinque serate di Sanremo 2020.