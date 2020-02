Sanremo 2020, Achille Lauro continua a stupire: ieri sera l'omaggio a David Bowie

Continuano le trasformazioni di Achille Lauro a Sanremo 2020, che ormai da due anni ha abituato i presenti all'Ariston ai suoi look stravaganti. Dopo la trasformazione in San Francesco della prima puntata, ieri sera nell'episodio dedicato alla cover, l'artista romano ha duettato con Annalisa travestendosi da David Bowie in Ziggy Stardust.

Ma potrebbe non essere finita qui. Lauro infatti nelle giornate precedenti al Festival ha aggiornato il proprio profilo Instagram inserendo tra le storie in evidenza le quattro icone che trovate in calce. Se inizialmente sembravano essere dei simboli messi a casaccio, con il passare delle serate si è scoperto che non è così, e che il primo riportava a San Francesco (da cui si è travestito nella serata inaugurale di Sanremo 2020), il secondo a Ziggy Stardust e gli altri due... inizieremo a scoprirli già da stasera, quando dovrebbe presentare un look riconducibile alle due maschere.

A dimostrare che nulla è stato lasciato a caso, anche i post su Instagram in cui Achille descrive i suoi travestimenti. Ad esempio, per la serata di ieri, l'artista ha voluto spiegare ai propri follower come Ziggy Stardust sia "uno dei tanti alter ego di David Bowie. Anima ribelle simbolo di assoluta libertà artistica espressiva e sessuale e di una mascolinità non tossica".