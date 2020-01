Sanremo 2020, Amadeus chiude il caso Junior Cally: 'Sarà regolarmente in gara'

A poche settimane dal via ufficiale di Sanremo 2020, arrivano delle importanti dichiarazioni da parte del direttore artistico e presentatore del Festival, che nella giornata di ieri è stato ospite di "Non è l'Arena" di Massimo Giletti su La7. Amadeus ha chiuso uno dei casi che pendevano sulla sua testa: quello del rapper Junior Cally.

Nel corso dell'intervista, lo showman ha confermato che Junior Cally sarà regolarmente in gara. In risposta a Giletti, Amadeus ha risposto con un secco "assolutamente si".

"E' una canzone bellissima, come le altre 23. È una canzone che è assolutamente al passo coi tempi ed è una canzone che ha, come tutte le altre, un testo sanremese. Magari nelle prossime edizioni chiederanno i curricula degli artisti, ma poi rischiamo veramente che tanti generi poi non vanno" ha continuato in 57enne di Ravenna, secondo cui "noi dobbiamo guardare avanti. nella storia della musica italiana, non solo nella storia di Sanremo, ci sono canzoni con dei testi particolari ma in quel momento è una fiction".

Oggetto delle critiche, che avevano scatenato il caso, era una canzone pubblicata qualche anno prima. Il presidente della RAI, Marcello Foa aveva chiesto la sua esclusione da Sanremo 2020, ma l'invito evidentemente non è stato accolto. "Io ascolto la canzone di adesso, non ascolto quella del 2017. Se ho paura di altre polemiche? Non vedo l'ora che arrivi il 4 febbraio. Vi divertirete" ha concluso Amadeus.