Sanremo 2020, Amadeus: 'Polemiche? Ho la coscienza a posto'

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Sanremo 2020, il direttore artistico e conduttore del Festival, Amadeus, è tornato sulle polemiche che hanno accompagnato il programma nelle settimane precedenti al via ufficiale.

"Sapevo che le polemiche fanno parte del Festival. Ma non mi hanno colpito o ferito perché sento di avere la coscienza a posto. Ho detto delle cose senza mancare di rispetto a nessuno e ho fatto delle scelte pensando solo alla musica" ha affermato il conduttore.

Il direttore di Rai 1, Stefano Coletti, ha anche affrontato il tema dei compensi di Sanremo 2020, che sono stati oggetto di critiche anche da parte di Matteo Salvini: "mi occupo anche di conti economici, ma credo che sia giusto rispettare la privacy degli artisti: posso dire che siamo nel perimetro delle ultime edizioni del Festival e ci auguriamo di andare a consuntivo con una quota di risparmio" ha affermato il dirigente.

All'incontro con la stampa ha preso parte anche Fiorello, che sarà presenza fissa durante le cinque puntate: "non sono un ospite, Amadeus mi ha scelto soprattutto per l’aspetto fisico e mi ha detto che mi vuole al suo fianco, né avanti, né indietro", ha scherzato lo showman siciliano, secondo cui "Sanremo ha la capacità di trasformare le persone: lui batte tutti per generosità e bontà d’animo, invece il Festival lo ha trasformato in un mostro... Comunque Junior Cally l’ho invitato alla cresima di mia figlia".

Infine, sono stati annunciati i 12 big che si esibiranno durante la prima serata di Sanremo 2020.