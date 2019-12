Sanremo 2020, Amadeus: 'Tiziano Ferro ci sarà tutte le sere'

Tiziano Ferro sarà a Sanremo 2020. La conferma ufficiale è arrivato dallo stesso direttore artistico e conduttore Amadeus, il quale in occasione della finale che ha decretato le "Nuove Proposte", ha annunciato che il cantautore romano sarà presente tutte le sere.

Non è chiaro però che tipo di ruolo avrà Ferro: se un'esibizione canora è quanto mano certa, secondo molti l'artista potrebbe anche fare qualche duetto con gli altri ospiti. In molti ipotizzano per lui anche un ruolo più ampio, in grado di andare oltre a quello del classico cantante, magari proprio come co-conduttore.

Proprio a riguardo, Amadeus non si è sbilanciato e sulla questione vallette ha confessato che gli piacerebbe averne tante, "anche più di dieci. La mia idea è di averne almeno due a sera: di diversa età, di diversa provenienza, per raccontare storie che rappresentino le donne. Ma tanto due o dieci la polemica a Sanremo ci sarà sempre: anzi, se non ci fosse, penserei di aver fatto un festival inutile". Sui nomi, però, le bocche sono cucite in attesa della conferma.

Su Fiorello, invece, Amadeus ha svelato di aver dato al comico e presentatore carta bianca: "potrà fare quello che vuole al festival. È mio fratello. Non so cosa stia preparando, non so se porterà la sua edicola qui. Ma non voglio che faccia il classico ospite, piuttosto che si senta libero di decidere cosa fare e quando".