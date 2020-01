Sanremo 2020, annunciate le presentatrici: ci sono Diletta Leotta e Georgina Rodriguez

Il direttore artistico e presentatore di Sanremo 2020, Amadeus, nel corso di una conferenza stampa tenuta al Teatro Ariston ha annunciato le dieci prime donne che lo accompagneranno durante le cinque serate del Festival Ligure.

Non mancano le sorprese, ma soprattutto le conferme. In lista figurano infatti Antonella Clerici, che aveva già confermato la sua presenza a Sanremo 2020, ma anche Diletta Leotta, Emma D'Aquino, Laura Chimenti, Mara Venier, Rula Jebreal e Francesca Noviello. Le "new entry", di cui non si era parlato in precedenza, sono l'attrice italiana Monica Bellucci, Sabrina Salerno e la fidanzata del calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez.

"Presentare Sanremo è tutto ciò che sogna uno che fa questo mestiere. Non l'avrei mai immaginato. Ho subito pensato di voler fare un Festival che potesse stupire. Mai adagiandomi sulle 69 edizioni precedenti. Volevo fare un Sanremo che guarda al futuro. L'intera città deve pulsare durante le 5 giornate. Ci saranno tante donne che raccontano storie diverse, che hanno ruoli ed età diverse. Ho invitato amiche, persone che stimo, che mi incuriosiscono" ha affermato il presentatore, il quale ha anche voluto chiudere le polemiche intorno alla partecipazione di Rula Jebreal a Sanremo 2020, che "non è una scolta politica", ma ovviamente non ha parlato dei contenuti del suo discorso.