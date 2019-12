Sanremo 2020, annunciato il primo ospite: sarà Lewis Capaldi

In attesa di conoscere la lista dei campioni in gara, e di coloro che affiancheranno Amadeus, arrivano già i primi annunci dal fronte degli ospiti del Festival di Sanremo 2020. La televisione di Stato infatti ha fatto trapelare oggi che l'anno prossimo torneranno gli special guest internazionali, dopo qualche anno di assenza.

Il primo straniero a calcare il palco dell'Ariston sarà Lewis Capaldi. La notizia è stata riportata dall'ANSA, che cita alcune fonti interne alla RAI.

Non è ovviamente chiaro in quale delle cinque serate si esibirà il cantautore scozzese, ma come osservato da varie testate non si tratta di una prima assoluta: il 23enne proprio qualche settimana fa è stato ospite ai live di X-Factor 2019, e sta riscuotendo un successo importante anche in Italia grazie alla canzone "Someone you loved".

Il Festival della Canzone Italiana 2020 si svolgerà al Teatro Ariston dal 4 all'8 Febbraio 2020 e, come detto poco sopra, sarà condotto da Amadeus che farà anche da direttore artistico. Tra le principali novità troviamo la reintroduzione della sezione "Nuove Proposte", che prevede la partecipazione di 8 giovani cantanti che affiancheranno i 20 Campioni in gara.

Il Dopofestival, il programma di approfondimento in onda dopo il Festival, sarà trasmesso solo su RaiPlay e sarà condotto da Nicola Savino.