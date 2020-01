Sanremo 2020, in bilico anche la presenza di Georgina Rodriguez

Sanremo 2020 potrebbe perdere un altro pezzo da novanta. Secondo quanto riportato dalla Stampa, anche Georgina Rodriguez, la fidanzata del fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo nonchè modella da 15 milioni di followers su Instagram, starebbe per sfilarsi.

Le motivazioni però non sarebbero collegate alle recenti polemiche che hanno investito il Festival ed il suo conduttore e direttore artistico, Amadeus.

Il quotidiano La Stampa infatti riferisce che la 25 enne avrebbe chiesto un compenso troppo elevato rispetto a quelli previsti dalla RAI, che avrebbe bloccato il contratto da venerdì scorso. Lady CR7 infatti avrebbe avanzato una richiesta troppo elevata: 100mila Euro per la serata di giovedì 6 Febbraio, quando secondo il programma dovrebbe affiancare Amadeus insieme alla star albanese Alketa Vejsiu.

Il giornale sostiene infatti che "il direttore di Rai 1 Coletta avrebbe deciso una moratoria sui compensi troppo alti", motivo per cui sembrerebbe difficile raggiungere un punto d'accordo con i manager della modella. Gli organizzatori puntavano molto su Georgina, in quanto convinti che avrebbe portato in platea anche il compagno Cristiano Ronaldo, ma al momento il sogno sembra in stand by.

Un'altra brutta notizia per Amadeus, dopo quella di ieri quando Monica Bellucci ha annunciato che non sarà presente a Sanremo 2020. L'attrice si è aggiunta a Salmo, che sabato scorso aveva svelato su Instagram di aver rifiutato l'invito.