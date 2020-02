Sanremo 2020, Bugo in conferenza stampa: 'Insultato da Morgan. Ha offeso la mia famiglia'

Si è conclusa da poco la conferenza stampa di Bugo al teatro Ariston di Sanremo, per fare lumi su quanto avvenuto la scorsa notte quando ha abbandonato il palco e, di fatto, sancito l'eliminazione della propria canzone.

Dopo un breve discorso del manager Valerio Soave, che ha parlato di tensioni che andavano avanti già da tempo, la parola è stata presa dallo stesso Bugo, che ha voluto sottolineare la sua felicità per aver partecipato a Sanremo 2020 insieme all'amico Morgan, che conosce da tempo. "Il clima durante la settimana era testo. Morgan non parlava con Bugo se non quando andavano a fare la promozione insieme. Qualsiasi cosa gli venisse chiesta era sempre aggressivo. Pensate a lavorare con una persona che ti urla addosso. C'era un clima terribile. Probabilmente non riuscite a immaginarlo" ha rivelato il manager.

"La cosa più assurda è che sono qua a giustificare la mia buonafede nei confronti di Morgan e la mia bontà del progetto nel nome dell'amicizia e della stima con lui" ha affermato Bugo, il quale ha rivendicato la paternità della traccia.

"La canzone è la mia e Marco è intervenuto con la sua voce. Ho pensato, da amico e lo sottolineo, di condividerlo con lui. Quando era il momento di decidere quale cover fare ho deciso di affidarla a lui. Amo molto il gusto di Morgan e infatti aveva scelto una canzone fantastica. Marco mi chiese anche di dirigere e ho detto va bene. Mi sembrava un gesto di affetto. Da lì la cosa è esagerata sulla questione dell'arrangiamento. C'erano delle cose che non tornavano. Aspettavo indicazioni, non sapevo quale versione fare. Come avrei potuto fare una canzone che non ho provato su un palco del genere? Ho provato a cantarla nel miglior modo possibile. Avete visto il risultato. Secondo voi ero felice dopo quella sera? No" ha continuato riferendosi a quanto accaduto nella serata delle cover.

Su quanto successo ieri sera, Bugo ha rivelato che prima dell'esibizione era tranquillo e qualche minuto prima di salire sul palco ha chiesto a Morgan di andare sul palco per divertirsi. E' qui che è scoppiato il giudice di X-Factor: "ha iniziato ad insultarmi ed ha attaccato anche mia moglie davanti a persone della RAI. Sono sceso tardi perchè non sapevo cosa fare, ero turbato".