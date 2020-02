Sanremo 2020: Bugo e Morgan squalificati. È la prima volta nella storia che accade

Bugo e Morgan sono stati squalificati dalla direzione artistica di Sanremo 2020 dopo quanto accaduto sul palco a tarda notte, poco prima del termine della puntata. La decisione è stata annunciata dallo stesso Amadeus che ha citato una “grave defezione” al regolamento.

Cosa è successo tra Bugo e Morgan

Alla base a decisione le tensioni tra i due che sono sfociate nell’abbandono di Bugo, che poco prima dell’attacco se ne è andato creando imbarazzo sul palco, costringendo Amadeus a precisare che “non è una cosa preparata” e Fiorello a sdrammatizzare.

L’ex Bluvertigo si è presentato sul palco armato di un foglietto contenente una versione modificata della canzone in gara.

“Le buone intenzioni e l’educazione/ Buongiorno e buonasera” sono diventate “le brutte intenzioni e la maleducazione/ la tua brutta figura di ieri sera” a cui si è poi aggiunto “l’ingratitudine la tua arroganza/ fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa” e “certo disordine è una forma d’artema tu sai solo coltivare invidia ringrazia il cielo se sei su questo palco/ rispetta chi ti ci ha portato dentro e questo sono io”.

Frasi che non sono state accettate da Bugo che ha lasciato il teatro. In un primo momento si è sperato in qualche tipo di problema, al punto che Amadeus non ha squalificato immediatamente i due. Solo al termine dellaquarta puntata del Festival la storica decisione, che mai prima era stata presa: “si tratta di defezione quindi da regolamento Bugo e Morgan sono squalificati dal festival di Sanremo”. I cantanti diventano 23.