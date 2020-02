Sanremo 2020 ed il caso della clip tagliata di Roger Waters. La Rai: 'nessuna censura'

Nel corso della conferenza stampa tenuta questa mattina, in cui è stato annunciato l'ordine di esibizione della seconda serata di Sanremo 2020, è stato trattato anche il tema dell'intervento di Roger Waters in programma per ieri sera ma che, come abbiamo visto, non è stato mandato in onda.

A rispondere alle domande e fare lumi sulla questione ci ha pensato il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, il quale ha fermamente negato le accuse di censura, ed ha parlato di una "gestione di diretta difficile".

Il numero uno della rete ammiraglia della Rai ha osservato che "la scaletta ammette sempre variazioni", ed anche nella serata di ieri è accaduto lo stesso.

"Quando abbiamo rivisto la scaletta, come direttore di Rai1, ho pensato che il preludio di Roger Waters fosse uno start e un preludio al monologo e alla performance di Rula davvero ritardante rispetto a questo quadro che si bastava da solo. Davvero, penso che non avesse bisogno di alcuna introduzione né televisiva né narrativa" ha affermato Coletta, il quale ha svelato che l'intervento di Roger Waters è stato oggetto di una riunione di otto ore.

L'intervento del bassista dei Pink Floyd conteneva un "riferimento ad un poeta che Rula Jebreal gli ha fatto conoscere ed era in realtà un benvenuto a Sanremo e un sottolineare quanto fosse stato un ebene che Amadeus avesse voluto così tante donne".

Sostanzialmente quindi il taglio è stato deciso per questioni di scaletta.

