Sanremo 2020 ed il caso Tiziano - Fiorello, arrivano le scuse: 'Mi spiace'

La polemica tra Tiziano Ferro e Fiorello a Sanremo 2020 continua ad essere centrale e continua a far parlare. A gettare acqua sul fuoco ci ha pensato lo stesso cantante di Latina, che sul proprio account Instagram ha pubblicato una Storia in cui mostra un bigliettino lasciato nel camerino del comico siciliano.

"Ciao Fiorello, ti chiedo scusa se ti ho provocato un dispiacere. Sono lo stesso che a dicembre, nel tuo programma, si prendeva in giro cantando con te le parole di 'Me lo compri papà' su una mia canzone. E in quello spirito ho pensato fosse normale scherzare con te che sei il Re dei comici. Sono rammaricato. Torno a fare il cantante. Tiziano" si legge nel breve messaggio, condito dall'hashtag #TizianoStatteZitto, in risposta a quel #FiorelloStatteZitto che è diventato trend tweet a livello italiano nelle ore successive alla diretta.

Poco fa il direttore artistico Amadeus, nella conferenza stampa tenuta per presentare la quarta puntata del Festival ha categoricamente allontanato le indiscrezioni secondo cui Fiorello avrebbe minacciato di andarsene dopo l'uscita di Tiziano Ferro ed ha sottolineato che "il caso è durato da Natale a Santo Stefano" in quanto il cantante si è subito scusato con lo showman e gli ha spiegato che si trattava di una battuta.