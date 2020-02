Sanremo 2020, la classifica della prima serata: in testa Le Vibrazioni

Al termine della prima serata di Sanremo 2020 è stata diffusa la classifica parziale, frutto delle votazioni della giuria demoscopica presente all'Ariston e composta da oltre 300 persone.

In testa troviamo Le Vibrazioni con il brano "Dov'è", seguita da Elodie con "Andromeda", mentre Diodato è in terza posizione con "Fai Rumore". A seguire Irene Grandi (Finalmente io), Marco Masini (Il confronto), Alberto Urso (Il sole ad est), Raphael Gualazzi (Carioca), Anastasio (Rosso di Rabbia), Achille Lauro (Me ne frego), Rita Pavone (Niente - Resilienza 74), Riki (Lo sappiamo entrambi), Bugo e Morgan (Sincero).

Nel corso della seconda serata, ovviamente in programma stasera alle 20:45 su Rai 1 anche in alta definizione su RaiPlay, si esibiranno i restanti dodici campioni, e sarà stilata un'altra classifica con le medesime modalità di votazione. Al termine della serata sarà annunciata una classifica generale comprensiva anche dei voti di ieri, che permetterà di avere una prima panoramica sui favoriti alla vittoria finale, sebbene nelle prossime serate le modalità cambieranno ed entreranno in gioco anche il televoto, l'orchestra e la sala stampa.

Per tutte le informazioni su come vedere Sanremo 2020 in TV e streaming vi rimandiamo alla nostra news dedicata, ma vi invitiamo anche a restare su queste pagine per tutte le ultime dalla Liguria.