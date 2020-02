Sanremo 2020: la classifica della terza serata. Tosca al primo posto

Dopo la classifica della seconda serata di Sanremo 2020, che aveva incoronato Francesco Gabbani, ieri sera orchestra e coristi del Festival hanno votato la migliore cover tra quelle andate in scena durante la puntata. Al primo posto troviamo Tosca, con la sua interpretazione di "Piazza Grande", davanti a Piero Pelù ed i Pinguini Tattici Nucleari.

Classifica terza serata Sanremo 2020

Tosca Piero Pelù Pinguini tattici nucleari Anastasio Diodato Le Vibrazioni Paolo Jannacci Francesco Gabbani Rancore Marco Masini Raphael Gualazzi Enrico Nigiotti Rita Pavone Irene Grandi Michele Zarrillo Achille Lauro Levante Giordana Angi Elodie Alberto Urso Junior Cally Riki Elettra Lamborghini Bugo e Morgan

Ancora una bocciatura quindi per Junior Cally, Elettra Lamborghini e Bugo e Morgan, che continuano a restare in fondo alla classifica. Non sembra essere nemmeno stata particolarmente apprezzata la cover di Achille Lauro, che si è presentato sul palco insieme ad Annalisa vestito e truccato come David Bowie in Ziggy Stardust.

Conferma per Piero Pelù ed i Pinguini Tattici Nucleari, che sono a tutti gli effetti le sorprese di questa edizione di Sanremo, mentre Le Vibrazioni che nella classifica della prima serata di Sanremo 2020 erano prime, si piazzano al sesto posto davanti a Gabbani che è ottavo.

Come spiegato ieri sera da Amadeus, le votazioni della puntata di ieri contribuiranno a comporre anche quella finale, in cui ovviamente entrerà in gioco anche il televoto da casa.

Questa sera si torna di nuovo sull'Ariston: saranno eseguite tutte e 24 le canzoni in gara.