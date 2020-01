Sanremo 2020, colpo di scena di Amadeus: annunciati due nuovi campioni in gara

E' stata ufficializzata, nella serata di ieri, la lista completa dei campioni in gara a Sanremo 2020. Il direttore artistico e conduttore del festival, Amadeus, con un vero e proprio colpo di scena ha annunciato che i big in gara non saranno 22, ma 24.

Campioni in gara Sanremo 2020

Achille Lauro 'Me ne frego'

Alberto Urso 'Il sole a Est'

Anastasio 'Rosso di rabbia'

Bugo e Morgan 'Sincero'

Diodato 'Fai rumore'

Elettra Lamborghini 'Musica (E il resto scompare)'

Elodie 'Andromeda'

Enrico Nigiotti 'Baciami adesso'

Francesco Gabbani 'Viceversa'

Giordana Angi 'Come mia madre'

Irene Grandi 'Finalmente io'

Junior Cally 'No grazie'

Le Vibrazioni 'Dov'è'

Levante 'Tiki Bom Bom'

Marco Masini 'Il confronto'

Michele Zarrillo 'Nell’estasi o nel fango'

Paolo Jannacci 'Voglio parlarti adesso'

Piero Pelù 'Gigante'

Pinguini Tattici Nucleari 'Ringo Starr'

Rancore 'Eden';

Raphael Gualazzi 'Carioca'

Riki 'Lo sappiamo entrambi'

Rita Pavone 'Niente (Resilienza 74)'

Tosca 'Ho amato tutto'

Rispetto alla lista dei campioni di Sanremo 2020 trapelata nelle passate ore e pubblicata dal settimanale "Chi?", infatti, è da segnalare l'aggiunta di Rita Pavone e Tosca, che hanno fatto salire il numero di cantanti in gara. Non sono chiare le motivazioni che hanno spinto Amadeus a prendere questa decisione, dal momento che proprio qualche giorno fa il conduttore italiano aveva confermato la presenza di 22 artisti in gara.

Per Tosca e Rita Pavone si tratta di un ritorno al Festival dopo svariati anni d'assenza. Tosca vanta una vittoria, 24 anni fa, in coppia con Ron mentre la Pavone manca addirittura dal 1972.