Sanremo 2020, la Commissione di Vigilanza RAI contro la partecipazione di Junior Cally

Il caso Junior Cally di Sanremo 2020 si fa sempre più rovente. Dopo le dure parole del presidente della Rai, Marcello Foa, che aveva chiesto l'esclusione del rapper dalla gara musicale del prossimo mese, arriva la condanna anche del presidente della Commissione di Vigilanza Rai.

Albero Barachini, in una lunga lettera inviata ai vertici della TV di Viale Mazzini osserva che "non é accettabile che vengano diffusi messaggi lesivi dei diritti e della dignità della persona, o inquadrabili nel fenomeno dell'hate speech".

Secondo Barachini, il servizio pubblico radiotelevisivo "è tenuto in ogni occasione a veicolare la cultura del rispetto dei diritti e della dignità della persona, della legalità e del contrasto ad ogni forma di violenza. In particolare, il Contratto di servizio 2018-2022 pone tra gli obiettivi dell'offerta radiotelevisiva quello di 'superare gli stereotipi di genere, al fine di promuovere la parità e di rispettare l'immagine e la dignità della donna anche secondo il principio di non discriminazione".

Sotto la lente non è finita la canzone contro Salvini e Renzi che dovrebbe presentare a Sanremo 2020, ma alcune tracce pubblicate in passato e che secondo alcuni sarebbero offensive nei confronti del pubblico.

"Il Festival di Sanremo costituisce indubbiamente l'evento Rai più importante della stagione televisiva, sia in termini di ascolti che di risonanza mediatica. Non è pertanto accettabile che nel corso di tale evento vengano diffusi messaggi lesivi dei diritti e della dignità della persona, o inquadrabili nel fenomeno dell'hate speech. A seguito delle numerose segnalazioni ricevute di violazione dei suddetti principi, sarà mia cura vigilare con la massima attenzione, riservandomi di sottoporre alla commissione un'apposita iniziativa in merito" conclude Barachini nella lettera.

Si fa sempre più difficile la posizione del rapper romano quindi, ma al momento la sua partecipazione a Sanremo resta confermata.