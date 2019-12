Sanremo 2020, confermata la presenza di Antonella Clerici

Terminate le festività di Natale, continua il lavoro della direzione artistica su Sanremo 2020. In attesa di conoscere la rosa dei campioni che proporranno le loro canzoni al pubblico della manifestazione ligure, oggi arriva un'altra conferma dal fronte degli ospiti.

Il volto femminile della Rai ha infatti confermato, dopo qualche settimana di indiscrezioni e voci di corridoio, che sarà presente a Sanremo 2020. "Andrò a trovare Amadeus, anche solo per un'ospitata" ha affermato, senza però svelare quale sarà il suo ruolo.

Per gli spettatori dei programmi della Rai si tratterà senza dubbio di una bella sorpresa: la Clerici infatti è una delle presentatrici più amate dal pubblico, e si aggiungerà a Tiziano Ferro che ci sarà tutte le sere, come confermato dallo stesso Amadeus che però ancora non ha sciolto il nodo delle vallette.

Si sta lentamente componendo quindi il mosaico intorno al Festival di Sanremo 2020: le prime ufficialità erano arrivate poco prima di Natale, con l'annuncio degli otto partecipanti alla categoria "Nuove Proposte", che si aggiungeranno ai 22 campioni già scelti da Amadeus, i quali saranno annunciati il prossimo 6 Gennaio in occasione della puntata speciale de "I Soliti Ignoti", nel corso del quale potrebbero arrivare anche altre informazioni sulla competizione canora arrivata alla 70esima edizione.