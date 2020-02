Sanremo 2020, continuano gli ascolti record: per la terza serata 54,5% di share

Dopo la prima e seconda serata da record di Sanremo 2020, anche la terza puntata della 70esima edizione del Festival della Musica Italia passerà ai libri di storia come una delle migliori in assoluto dal punto di vista degli ascolti.

Auditel ha infatti da poco annunciato gli ascolti, ed ha rilevato che la terza serata del festival di Amadeus ha superato i 9,8 milioni di spettatori con il 54,5% di share. Si tratta del miglior risultato dal 1997, quando la medesima puntata aveva raggiunto il 55,55%.

Un'altra vittoria per il direttore artistico ed in generale per la televisione di stato, che non può che sorridere alla luce di ascolti probabilmente inaspettati da tutti.

Per fare un confronto, nelle ultime due edizioni condotte da Baglioni lo share della terza serata aveva raggiunto il 51,6% (2018) e 46,7% (2019).

La prima parte della terza puntata di Sanremo 2020, andata in onda dalle 21:23 alle 23:47 ha ottenuto 13,533 spettatori con il 56,62% di share. La seconda parte, dalle 23:51 all'1:59, invece, ha raccolto 5,636 milioni di spettatori con il 57,17% di share.

Non sono noti i picchi, ma è probabile che il punto cardine degli ascolti sia stato raggiunto in concomitanza con l'esegesi del Cantico dei Cantici di Roberto Benigni.