Sanremo 2020, dietrofont della RAI: Rula Jebreal sarà tra gli ospiti

Dopo il no a Rula Jebreal, la RAI fa retromarcia ed al termine di una riunione a cui hanno partecipato il conduttore Amadeus, l'ad Fabrizio Salini e la direttrice di Rai 1 Teresa De Santis ha confermato la presenza della giornalista sul palco dell'Ariston.

Non sono noti i contenuti del suo intervento, ma la Televisione di Stato avrebbe invitato la scrittrice palestinese naturalizzata italiana a tenere un monologo per parlare esclusivamente sulla violenza contro le donne, un tema che la tocca particolarmente da vicino dato che la madre è morta suicida quando aveva cinque anni proprio in seguito a violenze ed abusi.

"Nel corso della riunione di aggiornamento sulla 70esima edizione del Festival di Sanremo tenuta oggi con la direttrice di Raiuno, Teresa De Santis e l'Amministratore delegato, Fabrizio Salini, è stato confermato il cast di ospiti proposto dal Direttore Artistico Amadeus che sarà presentato nel corso della conferenza stampa del prossimo 14 gennaio" si legge nel comunicato, che però non specifica a quale serata prenderà parte la Jebreal.

Si sta quindi lentamente componendo il puzzle intorno alla 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana: due sere fa Amadeus ha annunciato i 24 big in gara a Sanremo 2020, sorprendendo tutti con l'aggiunta di Tosca e Rita Pavone.