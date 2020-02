Sanremo 2020, i favoriti alla vittoria finale: sfida tra Gabbani e Diodato?

Come da protocollo, eccoci tornati con il nostro appuntamento con le quote di Sanremo. Vediamo quali sono secondo le principali agenzie di scommesse i possibili favoriti alla vittoria finale. Non mancano le sorprese, ma vi invitiamo a prenderli con le molle in quanto l'anno scorso la vittoria di Mahmood non era prevista da nessuno.

Favoriti vittoria finale Sanremo 2020

Eurobet

Diodato 6,00

Le Vibrazioni 6,00

Anastasio 7,00

Elodie 7,00

Francesco Gabbani 7,00

I Pinguini Tattici Nucleari 8,00

Piero Pelù 8,00

Achille Lauro 21,00

Levante 21,00

Irene Grandi 26,00

Lottomatica

Elodie 5.00

Francesco Gabbani 5.50

Diodato 5.50

Pinguini Tattici Nucleari 7.50

Le Vibrazioni 8.00

Anastasio 10.00

Piero Pelu 12.00

Irene Grandi 18.00

Alberto Urso 18.00

Achille Lauro, Giordana Angi 20.00

Levante 22.00

Marco Masini, Tosca, Raphael Gualazzi 25.00

Rancore, Enrico Nigiotti 30.00

Rita Pavone, Michele Zarrillo 35.00

Elettra Lamborghini 40.00

Junior Cally 55.00

Paolo Jannucci 75.00

Morgan e Bugo, Riki 85.00

SNAI

Gabbani 3,50

Diodato 4,00

Pinguini Tattici Nucleari 7,0

Elodie 9,00

Le vibrazioni 9,00

Tosca 12,00

Piero Pelù 12,00

Anastasio 15,00

Irene Grandi 18,00

Achille Lauro 25,00

Raphael Gualazzi 33,00

Giordana Angi 33,00

Levante 33,00

Marco Masini 33,00

Alberto Urso 50,00

Enrico Nigiotti 50,00

Rancore 50,00

Paolo Jannacci 50,00

Michele Zarrillo 50,00

Rita Pavone 75,00

Elettra Lamborghini 100,00

Junior Cally 100,00

Riki 100,00

Bwin

Gabbani 3,75

Diodato 3,75

Elodie 8,00

I Pinguini Tattici Nucleari 8,00

Tosca 10,00

Piero Pelù 11,00

Le Vibrazioni 11,00

Anastasio 16,00

Irene Grandi 21,00

Achille Lauro 25,00

Levante 33,00

Zarrillo 33,00

A. Urso 41,00

G. Angi 41,00

Marco Masini 41,00

Gualazzi 41,00

Rancore 51,00

P. Jannacci 51,00

Nigiotti 61,00

R. Pavone 75,00

Riki 101,00

J. Cally 101,00

Elettra Lamborghini 101,00

Pesa sulle quotazioni delle principali agenzie di betting la classifica della quarta serata di Sanremo 2020 composta esclusivamente dalle votazioni della sala stampa, che ha premiato Diodato. Al secondo posto in quasi tutti i listini c'è Francesco Gabbani, mentre sembrano scendere le quotazioni di Elodie, anch'essa tra le favorite della vigilia.

Tra i meno apprezzati invece troviamo Junior Cally, Riki ed Elettra Lamborghini. Ovviamente non figurano Morgan e Bugo che sono stati squalificati da Sanremo.