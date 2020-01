Sanremo 2020: ecco i favoriti per la vittoria secondo Sisal

Manca meno di un mese al via di Sanremo 2020 e le principali agenzie di betting hanno già pubblicato le prime quote sui favoriti alla vittoria finale. La prima a muoversi è stata Sisal, che ha aggiornato il proprio sito.

Di seguito le quote di Sisal Matchpoint:

Anastasio 4.50 Achille Lauro 5 Giordana Angi 5 Alberto Urso 7.50 Francesco Gabbani 7.50 Enrico Nigiotti 9.00 Elodie 12 Irene Grandi 16 Marco Masini 16 Levante 20 I Pinguini Tattici Nucleari 25 Le Vibrazioni 25 Michele Zarrillo 25 Raphaele Gualazzi 25 Riki 25 Tosca 25 Diodato 33 Junior Cally 33 Morgan e Bugo 33 Piero Pelù 33 Rancore 33 Elettra Lamborghini 50 Paolo Jannacci 50 Rita Pavone 50

Ovviamente si tratta di dati puramente indicativi, in quanto la competizione ancora non è cominciata e non sono state nemmeno ascoltate le canzoni. Interessante notare come Anastasio, che lo scorso anno ha vinto X-Factor sia il più probabile alla vittoria secondo i quotisti, seguito da Achille Lauro che fu la rivelazione assoluta di Sanremo 2019 con la sua "Rolls Royce".

Non sembrano avere speranza le ultime entrate nella lista dei big di Sanremo 2020, Rita Pavone e Tosca, che rispettivamente sono pagate a 50 e 25, segno che la loro vittoria appare davvero improbabile.

Quinto posto nella classifica di Sisal Matchpoint per Francesco Gabbani, che qualche anno fa aveva portato a casa il premio finale, mentre Elodie (che pubblicherà l'album contente la canzone di Sanremo con qualche giorno d'anticipo rispetto all'inizio del Festival) è davanti ad Irene Grandi e Marco Masini. Decimo posto per Levante, che è di poco distanziata dai Pinguini Tattici Nucleari e Le Vibrazioni.

Deludente la quota di Elettra Lamborghini, a 50 al pari di Paolo Jannacci e Rita Pavone, nonostante la popolarità di cui gode sul web.

Nei prossimi giorni probabilmente anche le altre agenzie di betting pubblicheranno le quote, ma per ottenere una panoramica più affidabile bisognerà aspettare il via.