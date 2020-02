Sanremo 2020: Fiorello apre la seconda serata vestito da Maria De Filippi. Il video

Ancora una volta, il mattatore assoluto del Festival è stato Fiorello. Lo showman siciliano, per onorare la promessa fatta durante la prima serata di Sanremo 2020, ha aperto la seconda puntata della kermesse musicale uscendo sul palco vestito da Maria De Filippi.

Il tutto tra le reazioni del pubblico e dei dirigenti Rai, oltre che di Amadeus che non è riuscito a trattenere le risate.

Parrucca bionda e vestito nero con collo bianco, tacchi e calze, Fiorello ha divertito tutti imitando la padrona di casa di Uomini e Donne ed Amici. "Non ho mai fatto una cosa del genere, non mi sono mai travestito da nessuno" ha ricordato Fiorello al direttore artistico, prima di scendere tra il pubblico per salutare il direttore di Rai 1.

Le sorprese però non sono finite qui, perchè proprio mentre stava per congedarsi, Fiorello ha tirato fuori dalla tasca uno smartphone su cui stava ricevendo la chiamata della De Filippi, che è stata al gioco ed ha dato il via alla seconda puntata di Sanremo 2020 telefonicamente, prestando la voce al comico che l'ha "doppiata". "Fiore..sei bellissimo. Stasera sei ancora più bello" ha esclamato la moglie di Maurizio Costanzo.

Come da tradizione, Amadeus ha consegnato a Fiorello i fiori del Festival di Sanremo.

Quando ormai era notte inoltrata, è anche stata annunciata la classifica della seconda serata di Sanremo 2020.