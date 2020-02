Sanremo 2020, Fiorello ha minacciato di andarsene dopo la frase di Tiziano Ferro

Una "battuta riuscita male". L'ha definita così Amadeus la frase pronunciata da Tiziano Ferro nei confronti di Fiorello nel corso della seconda serata di Sanremo 2020, ma nonostante il caso (apparentemente) chiuso, la tensione tra i due è stata altissima dietro le quinte.

Ma facciamo un passo indietro per capire da cosa è nato questo caso.

Seconda puntata di Sanremo 2020, è quasi l'una di notte quando Amadeus chiama sul palco Tiziano Ferro, che attendeva dietro le quinte da ore per esibirsi. Il cantautore romano, evidentemente non felice per il protrarsi dei tempi, chiede al direttore artistico di "fa' qualcosa domani", il tutto seguito da una frase che è diventata virale sui social "hashtag Fiorello state zitto".

Nelle ore successive (ed anche per buona parte della mattinata di ieri), #FiorelloStatteZitto è stato tra i trend tweet, e la questione è finita anche sul tavolo di Amadeus che durante la conferenza stampa ha "richiamato" Ferro, ma ha anche minimizzato.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, dopo la diretta la tensione tra Fiorello e Tiziano Ferro sarebbe stata altissima dietro le quinte. Lo showman siciliano avrebbe anche pubblicamente minacciato la produzione di andarsene, in quanto ha interpretato quello che era nato come uno scherzo come un modo per aizzargli contro i suoi fan. In particolare, il comico siciliano avrebbe sottolineato che sta dando tutto per questa edizione del Festival, ma così si sente criticato.

L'assenza di Fiorello dalla terza serata di Sanremo 2020 era stata già messa in preventivo da qualche giorno. Questa sera invece tornerà sul palco: ci sarà un chiarimento tra i due?