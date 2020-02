Sanremo 2020: Georgina devolve in beneficenza il suo compenso

Dopo Tiziano Ferro e Rula Jebreal, anche Georgina Rodriguez ha deciso di devolvere in beneficenza il mega compenso riconosciuto dalla direzione artistica di Sanremo 2020. La modella e fidanzata di Cristiano Ronaldo, infatti, ha deciso di donare i 140mila Euro della Rai all'Ospedale Pediatrico Regina Margherita di Torino.

La notizia è stata riportata dal popolare blogger Davide Maggio, ed al momento ancora non è stata confermata in via ufficiale da parte dei manager della spagnola. Secondo il blog, è altamente probabile che non arrivino annunci ufficiali in quanto Georgina preferirebbe fare la donazione senza troppo clamore, pur mettendo a tacere le numerose critiche mosse nei suoi confronti per il cachet da record.

Qualche giorno fa, Tiziano Ferro ha annunciato che devolverà il cachet di Sanremo 2020 in beneficenza a tre organizzazioni: AVIS, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, il Centro Donna Lilith, l'Associazione Valentina Onlus e l'Associazione Chance for Dogs.

Il compenso di Georgina Rodriguez è stato tra i più contestati dell'intera edizione del Festival, in quanto i più scritti dal momento che la modella non conosce perfettamente la lingua italiana. In molti si sono scagliati contro le somme, ma l'amministratore della Rai ha comunque osservato che si tratta di cifre in linea con gli anni passati.