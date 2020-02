Sanremo 2020: Georgina Rodriguez e CR7 superstar della terza serata

Era tra le più attese di Sanremo 2020, e non ha deluso. Georgina Rodriguez è infatti salita sul palco pochi minuti dopo l'inizio della terza serata del Festival della Musica Italiana, ed ha subito incantato Amadeus, con cui è stata protagonista di vari siparietti a sfondo calcistico molto simpatici.

Il direttore artistico, appassionato tifoso dell'Inter, ha sfoggiato sotto la giacca una maglia della Juventus che, però, sul retro era colorata di nerazzurro con il numero 9 di Lukaku sulle spalle.

Al ritorno dalla pubblicità le telecamere hanno immediatamente inquadrato Cristiano Ronaldo. Il cinque volte pallone d'oro e fidanzato della presentatrice era infatti in prima fila per assistere alla puntata.

Amadeus e Georgina hanno continuato lo sketch d'apertura e si sono scambiati i gagliardetti, proprio come avviene prima di ogni partita di calcio. Sotto quello consegnato dalla modella però era presente il simbolo della Juve, che è stato subito consegnato da Amadeus a CR7, il quale ha contraccambiato regalandogli la sua maglia. Il presentatore ha accettato la casacca, definita poco prima da Georgina "la più bella del mondo", ed ha osservato che "campioni come Cristiano Ronaldo non appartengono ad una squadra ma a tutto il mondo del calcio".

Poco dopo l'esibizione di Roberto Benigni Georgina è stata nuovamente protagonista, con un tango sotto gli occhi del fidanzato (visualizzabile sul sito RaiPlay), a cui ha consegnato i fiori di Sanremo donati da Amadeus, con tanto di bacio finale per la gioia dei fotografi.