Sanremo 2020: Georgina Rodriguez ci sarà, la modella è già in Liguria

Giornata di buone notizie per Amadeus. Dopo l'annuncio della presenza dei Ricchi e Poveri a Sanremo 2020, arriva un'altra conferma: Georgina Rodriguez, la compagna del fuoriclasse Cristiano Ronaldo, salirà sul palco dell'Ariston. La conferma è arrivata da alcune foto che la ritraggono proprio insieme al conduttore.

Secondo quanto riferito, la giovane modella spagnola è già giunta oggi in Liguria per le prove con il direttore artistico, segno che le divergenze sul cachet sono state risolte e le parti hanno trovato un accordo.

Proprio sul compenso riconosciuto dalla TV di Viale Mazzini sono tante le teorie: alcuni ipotizzano un contratto da 140mila Euro, ma a riguardo non sono arrivate conferme e smentite.

Nelle immagini pubblicate da vari giornali però quello che colpisce non è solo la presenza dell'ex commessa d'abbigliamento a Sanremo, ma l'albergo scelto per soggiornare: un tre stelle situato a pochi metri dal Teatro Ariston che probabilmente le permetterà di risparmiare tempo sui viaggi e spostamenti.

La 26enne si è presentata a Sanremo con in leggins e sneakers Nike, un blazer con tracollina Louis Vuitton ed una borsa Prada. Nelle fotografie che proponiamo in calce la si vede in compagnia di Amadeus, con cui presenterà la serata del 6 Febbraio di Sanremo 2020. Il puzzle si sta lentamente componendo.