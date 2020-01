Sanremo 2020: anche Gianna Nannini tra i super ospiti

I colleghi di Blogo hanno anticipato un'altra novità per Sanremo 2020, che prenderà il via martedì prossimo. Tra i super ospiti della kermesse musicale ci sarà anche Gianna Nannini, che secondo quanto riferito calcherà il palco dell'Ariston nel corso della quarta serata.

La performance della cantautrice toscana è quindi in programma per venerdì 7 Febbraio, ma sui contenuti dell'esibizione non sono emerse indiscrezioni.

In molti però sono pronti a scommettere su un medley contenente i più grandi successi della sua discografia, ma non è escluso che la cantante possa anche proporre qualche brano dell'ultimo album, La differenza.

Non si tratterà però di una prima assoluta, sebbene l'ospitata sia comunque tra le più attese. La musicista di Siena infatti è già stata ospite a Sanremo 2017, quando alla conduzione c'era Carlo Conti, con cui duettò su "Amore Bello". Anche nel 2015 fu invitata, sempre da Conti, a Sanremo.

Da parte della RAI al momento non sono arrivate conferme a riguardo. Lentamente però il puzzle del Festival di sta componendo: qualche giorno fa infatti è arrivata nella città Ligure Georgina Rodriguez, che quindi sarà presente a Sanremo 2020 dopo le tensioni di qualche settimana fa che parlavano di un mancato accordo tra la TV di Viale Mazzini e la modella spagnola.