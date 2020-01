Sanremo 2020: ecco quanto guadagneranno Amadeus e le co-conduttrici

Tra gli argomenti più discussi legati al Festival di Sanremo, che puntualmente ogni anno vengono riproposti tra le polemiche generali del pubblico, c'è sicuramente il cachet riconosciuto dalla direzione artistica e la RAI al conduttore e gli ospiti. Il Giornale quest'oggi ha svelato quali potrebbero essere i compensi di Sanremo 2020.

Secondo quanto affermato, quasi tutte le co-conduttrici di Sanremo 2020 guadagneranno 25mila Euro. Tale compenso sarebbe stato accordato a Rula Jebreal, Diletta Leotta, Francesca Sofia Novello, Georgina Rodriguez, Sabrina Salerno e Alketa Vejsiu.

Diverso invece il discorso per Mara Venier, che potrebbe salire sul palco a titolo gratuito, ma a riguardo non sono emerse indicazioni in quanto il suo ruolo non è ancora noto.



Antonella Clerici dovrebbe intascare 50mila Euro, forte del suo curriculum, ma in molti non escludono che la sua presenza possa rientrare nel contatto di rete già in essere con la Rai.

Solo un rimborso spese per Emma D'Aquino e Laura Chimenti, le due giornaliste del TG1 che sono nella rose delle dieci presentatrici che affiancheranno il conduttore.

Il tanto criticato e discusso Amadeus invece, che farà sia da direttore artistico che conduttore, guadagnerà tra i 500 ed i 600mila Euro, in linea con quello percepito nelle passate edizioni da Carlo Conti e Claudio Baglioni.

La raccolta pubblicitaria dovrebbe toccare quota 31 milioni di Euro, una cifra che consentirà alla RAI di ripagare interamente Sanremo 2020, per cui è stata preventivata una spesa di circa 18 milioni di Euro.