Sanremo 2020: ecco la lista degli esclusi da Amadeus

Dopo aver annunciato la lista dei big in gara a Sanremo 2020, è tempo di parlare anche di coloro che non ce l'hanno fatta ad entrare tra i 24. Nelle ultime ore sul web sono state pubblicate le presunte liste delle canzoni a cui Amadeus è stato costretto a dire no.

Tra gli esclusi figurano Marcella Bella, Paolo Vallesi, Stash dei The Kolors, Irama, Vito Shade, Michele Bravi e Bianca Atzei.

Secondo quanto appreso, Stash dei The Kolors sarebbe stato fino all'ultimo in bilico, ed il suo nome era circolato già dallo scorso Settembre, quando alcuni siti avevano pubblicato le prime indiscrezioni sui possibili partecipanti. Resta fuori anche Irama, che lo scorso anno ha partecipato a Sanremo con "La Ragazza Col Cuore di Latta", così come Vito Shade che nel 2019 aveva preso parte alla kermesse insieme a Federica Carta.

Sta facendo ancora discutere invece la scelta di Amadeus di riportare sul palco dell'Ariston Rita Pavone e Tosca, dopo anni di assenza.

Ai 24 big in gara a Sanremo 2020 si aggiungeranno anche gli otto giovani che gareggeranno nella sezione "Nuove Proposte": Leo Gassmann, Fadi, Marco Sentieri, Fasma, Eugenio in via di Gioia e Tecla Insolia, vincitrice di Sanremo Young Gabriella Martinelli & Lula e Matteo Faustini.