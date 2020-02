Sanremo 2020, look e monologo di Diletta Leotta dividono i social. Il video

Era tra le più attese di Sanremo 2020, ma non ha convinto tutti. Stiamo parlando di Diletta Leotta, che insieme a Rula Jebreal ha co-condotto la prima serata del Festival della Musica Italiana. Il volto di DAZN ha debuttato sul palco dell'Ariston vestita in giallo, ma ha anche tenuto un monologo in cui si è rivolta alla nonna.

Partendo dal look, in molti hanno ironizzato sul vestito giallo canarino sfoggiato nella prima parte di serata. Alcuni hanno scherzato ed hanno osservato sui social come l'abito di Diletta fosse molto simile a quello che aveva sfoggiato Bianca Guaccero nel 2008, seppur in "versione riveduta e corretta".

Altri invece hanno promosso la scelta dello stilista ed hanno detto senza mezzi termini che "Diletta Leotta è bellissima e vestita benissimo. Punto. Ogni opinione contraria è faziosa". Sulla conduzione invece tutti d'accordo: "bellissima e bravissima" è l'opinione più diffusa.

C'è anche chi scherza sul colore dell'abito, e paragonano Diletta a belle di "La Bella e La Bestia".

Discorso diverso per il monologo, che proprio non sembra essere piaciuto al pubblico. Alcuni, sotto al filmato pubblicato dalla Rai sul proprio canale YouTube si chiedono "qual è il punto del discorso?", altri invece sono più cattivi e si soffermano sulla capacità recitativa della giovane conduttrice.

Reazioni diametralmente diverse per il monologo di Rula Jebreal a Sanremo 2020 che sembra essere davvero piaciuto a tutti.