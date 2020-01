Sanremo 2020: Meghan Markle super ospite? L'indiscrezione corre sul web

Nelle ultime ore ha fatto capolino sul web una vera e propria indiscrezione bomba su Sanremo 2020. Secondo quanto appreso da vari quotidiani, tra i super ospiti della manifestazione canora ligure potrebbe esserci Meghan Markle, la moglie del Principe Harry.

La Duchessa del Sussex nelle ultime ore è stata al centro della notizia shock in merito al "divorzio reale" che dovrebbe essere formalizzato a breve. La coppia avrebbe deciso di vivere in Canada, ma la testata "Trash Italiano" riferisce che l'ex protagonista di Suits potrebbe fare ritorno in Europa a Febbraio per prendere parte ad una serata del Festival di Sanremo, in qualità di super ospite.

Nell'articolo si legge quanto segue: "un momento troppo perfetto per non cavalcarlo. Ecco perché, secondo gli indizi raccolti, potrebbero esserci in corso delle trattative per portare Meghan Markle al Festival di Sanremo 2020. Nel frattempo l’attrice sarebbe già tornata in Canada, in attesa che il Principe la raggiunga. Non è ancora chiaro se la trattativa includa anche la presenza del Principe Harry”.

Si parla quindi ancora di trattative, ma il rumor è di quello importanti e si aggiunge a quello di qualche settimana fa in merito alla possibile presenza di Michelle Obama a Sanremo 2020, che però non ha avuto seguito.