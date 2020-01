Sanremo 2020, anche Monica Bellucci ci ripensa: 'Non ci sarò'

Nuova tegola per Sanremo 2020 ed il direttore artistico Amadeus, sempre più sulla graticola dopo la conferenza stampa della scorsa settimana. Monica Bellucci infatti attraverso il proprio ufficio stampa ha annunciato che non sarà presente al Festival Ligure del prossimo mese.

L'attrice ha spiegato che la decisione è stata presa per "cause maggiori", ma sui social in molti ipotizzano che sarebbero dettate dalle tanto discusse dichiarazioni.

"Il signor Amadeus e io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme" fa sapere la Bellucci, secondo cui "per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel festival a lui e al suo team e spero in un'altra possibilità nel futuro".

Quello della Bellucci è il secondo no nel giro di pochi giorni. Lo scorso sabato infatti Salmo aveva rinunciato a Sanremo 2020. Il rapper sardo tramite una Storia Instagram ha affermato che "non me la sento. Mi sentirei a disagio".

Non si preannuncia facile quindi questa marcia d'avvicinamento al Festival della Canzone Italiana per Amadeus e la RAI. Il presidente della RAI, Marcello Foa, ha chiesto l'esclusione di Junior Cally dai big in gara per una canzone pubblicata nel 2017 che è stata ripresa sui social ed ha scatenato polemiche per il testo.

Dalla direzione artistica al momento non sono arrivate dichiarazioni.