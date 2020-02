Sanremo 2020, Morgan: 'Bugo non regge il palco. E' un dilettante. Io boicottato'

Parallelamente alla conferenza stampa di Bugo a Sanremo per spiegare le ragioni che l'hanno portato ad abbandonare il palco ieri sera, è andata in scena anche la contro risposta dell'ex giudice di X-Factor, al Palafiori.

In risposta al manager di Bugo, che l'aveva accusato di non stare bene a livello mentale, Morgan ha affermato quanto segue: "io non sto bene e devo essere aiutato? Lui non mi ha aiutato. Io sto bene, sto benissimo. Soave è il responsabile della frattura tra me e Bugo. Un manager che gestisce un artista e gli rovina il sogno della vita è un bravo manager? Il sogno di Bugo era fare Sanremo con me. Ho detto alla Rai mandate via Soave. Il suo intento era che me ne andassi, per far emergere Bugo. Mi ha fatto mobbing. Soave è stata la mina, il responsabile della frattura. È falso. Deve starmi lontano. Mi ha messo le mani addosso nella prima riunione in casa discografica. Non l’ho denunciato perché lo ritengo un fuori di testa”.

Non sono però mancati però gli attacchi diretti all'ormai ex amico. Morgan infatti ha affermato di aver scritto "solo un verso del brano".

"Bugo lo apprezzo come cantautore ed amico" ha esordito il vocalist dei Bluvertigo. "Sono addolorato per come sta andando; era una persona amica, ma sta agendo in modo assolutamente nemica nei miei confronti perché è caricato a molla da chi lo gestisce. Lui è non lucido, ha iniziato a scrivermi ‘nano Mozart del c****’, che tristezza".

Confermate le accuse mosse da Bugo, secondo cui Morgan l'avrebbe insultato direttamente nel backstage prima della non esibizione di ieri "gli ho ripetuto figlio di p****** più volte ieri sera. Bugo soffriva del confronto sul palco. Non reggeva. Non regge il palco".

Non sono mancati le accuse per la serata delle cover: "la canzone di Endrigo l’ha violentata. È andato avanti al palco perché è un dilettante. Avrebbe venduto sua madre, ero la sua ultima chanche. Mi dispiace, perché mi sembra di impallinare uno debole. Io ho chiesto dei soldi, sì, ma tanto la Siae mi viene pignorata”.

Volano gli stracci a Sanremo, in attesa della finalissima di questa sera che non vedrà la partecipazione dei due, ovviamente.