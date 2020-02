Sanremo 2020: l'ordine di esibizione della terza serata

Poche ore alla terza serata di Sanremo 2020 ed è già tempo di scaletta. Nel corso della conferenza stampa da poco iniziata nella città Ligure, la direzione artistica del Festival musicale ha annunciato l'ordine di esibizione per i 24 big in gara.

Ordine esibizione terza serata Sanremo 2020

Michele Zarrillo e Fausto Leali Junior Cally con I Vito Marco Masini con Arisa Riki con Ana Mena Raphael Gualazzi con Simona Molinari Anastasio con PFM Levante con Francesca Michielin e Maria Antonietta Alberto Urso con Ornella Vanoni Elodie e Aeham Ahmad Rancore e La rappresentanza della lista Pinguini Tattici Nucleari Enrico Nigiotti e Cristicchi Giordana Angi e Solis String Quartet Le Vibrazioni e Canova Diodato e Nina Zilli Tosca con Silvia Perez Cruz Rita Pavone con Minghi Achille Lauro con Annalisa Bugo e Morgan Irene Grandi e Bobo Rondelli Piero Pelù Paolo Iannacci con Mandelli e Moretto Elettra Lamborghini con Myss Keta Francesco Gabbani

Per alcuni di questi non sono ancora stati annunciati i duetti. Nel corso della serata, che è stata definita "atomica" dai rappresentanti della televisione pubblica, i 24 cantanti in gara proporranno le cover delle canzoni che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo.

Al termine della serata sarà stilata una nuova classifica, composta anche dalle votazioni dell'orchestra e dei coristi.

La seconda serata di Sanremo 2020 ha fatto registrare ascolti record, riportando il miglior risultato dal 1995.