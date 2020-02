Sanremo 2020: ospiti, scaletta e duetti della terza serata. Arriva Roberto Benigni

Dopo la seconda serata da record di Sanremo 2020, che ha riportato il miglior risultato dal 1995 in termini di share, siamo già al giro di boa. Questa sera infatti andrà in scena la puntata speciale dedicata ai duetti delle canzoni che hanno fatto la storia del Festival. Non mancheranno gli ospiti però.

Duetti Sanremo 2020

Come dicevamo poco sopra, questa sera i 24 big in gara delizieranno il pubblico con i duetti. Di seguito quelli annunciati:

Anastasio e PFM – Spalle al muro;

Piero Pelù farà un duetto virtuale con Little Tony – Cuore matto;

Elodie e Aeham Ahmad – Adesso tu;

Elettra Lamborghini e Myss Keta – Non succederà più;

Giordana Angi e Solis String Quartet – La nevicata del 56;

Diodato e Nina Zilli– 24 mila baci;

Raphael Gualazzi e Simona Molinari – E se domani;

Francesco Gabbani – L’italiano;

Alberto Urso e Ornella Vanoni – La voce del silenzio;

Marco Masini e Arisa – Vacanze romane;

Enrico Nigiotti e Simone Cristicchi – Ti regalerò una rosa;

Michele Zarrillo e Fausto Leali– Deborah;

Rita Pavone e Amedeo Minghi – 1950;

Tosca e Silvia Perez Cruz – Piazza grande;

Achille Lauro e Annalisa – Gli uomini non cambiano;

Bugo e Morgan – Canzone per te;

Irene Grandi e Bobo Rondelli – La musica è finita;

Le Vibrazioni e Canova – Un'emozione da poco;

Levante, Francesca Michelin e Maria Antonietta – Si può dare di più;

Junior Cally e Viito – Vado al massimo;

Paolo Jannacci e Francesco Mandelli – Se me lo dicevi prima;

Pinguini tattici nucleari – Papaveri e papere, Nessuno mi può giudicare, Gianna, Sarà perché ti amo, Una musica può fare, Salirò, Sono solo parole, Rolls Royce;

Rancore, Dardust e La rappresentante di lista – Luce;

Riki e Ana Mena – L’edera.

I duetti saranno votati dai musicisti e coristi dell'Orchestra del Festival. I voti andranno a comporre una nuova classifica provvisoria dopo quella annunciata durante la seconda serata di Sanremo, che vede momentaneamente in testa Francesco Gabbani davanti alle Vibrazioni.

Gabbani ha dichiarato di voler duettare con un alter ego, mentre sarà interessante assistere all'esibizione di Piero Pelù.

Ospiti terza serata Sanremo 2020

Ad accompagnare Amadeus e Tiziano Ferra questa sera ci saranno la conduttrice albanese Alekta Vejsiu e Georgina Rodriguez, la modella e fidanzata di Cristiano Ronaldo. Non è esclusa la presenza tra il pubblico del fuoriclasse della Juventus: da tempo si parla di un teatro Ariston blindato per questa sera e domani (quando sul palco ci sarà la compagna di Valentino Rossi).

Sarà invece assente Fiorello, che ieri sera ha svelato di essersi preso "un giorno di riposo" dopo le prime due puntate in cui è stato il mattatore assoluto.

Tra gli ospiti speciali troveremo Roberto Benigni, da sempre uno dei volti più amati del Festival e del pubblico italiano.

A livello musicale invece, si esibiranno Lewis Capaldi e Mika. Sul palco salirà anche il cast della serie tv "L'amica geniale - Storia del nuovo cognome".