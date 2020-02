Sanremo 2020: ospiti e scaletta della finale. Torna Diletta Leotta, c'è Biagio Antonacci

Dopo una quarta serata di Sanremo 2020 letteralmente esplosiva, conclusa con la squalifica di Bugo e Morgan, alle 20:45 andrà in scena la puntata finale dell'edizione numero 70 del Festival della Canzone Italiana.

Ospiti finale di Sanremo 2020

Come ampiamente prevedibile, per la serata di Sanremo 2020 saranno tanti gli ospiti. Amadeus sarà affiancato nuovamente da Francesca Sofia Novello, ma torneranno anche Diletta Leotta e Sabrina Salerno: la conduttrice di DAZN dovrebbe esibirsi in due diversi momento della puntata, in cui ballerà e canterà. L'iconica showgirl, che durante la seconda puntata del Festival è stata definita la JLo italiana, dovrebbe esibirsi con "Boys", il suo brano più iconico. A completare il cast ci sarà anche Mara Venier, che domani tornerà all'Ariston per la puntata di Domenica In successiva alla finale. Ovviamente presenti anche Fiorello e Tiziano Ferro.

Tra gli ospiti esterni al Festival, ci saranno Ivan Cottini, Vittorio Grigolo, Gente de Zona, Edoardo Pesce, Wilma de Angelis, il cast del film "La mia banda suona il pop" e Biagio Antonacci.

Ordine esibizione finale Sanremo 2020

Questa sera ascolteremo tutte le 23 canzoni dei big. Di seguito l'ordine:

Michele Zarrillo Elodie Enrico Nigiotti Irene Grandi Alberto Urso Diodato Marco Masini Piero Pelù Levante Achille Lauro Pinguini Tattici Nucleari Junior Cally Tosca Le Vibrazioni Raphael Gualazzi Francesco Gabbani Rita Pavone Anastasio Riki Giordana Angi Paolo Jannacci Elettra Lamborghini Rancore

Il via ufficiale, come detto poco sopra, è previsto per le 20:45 su Rai 1.