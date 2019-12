Sanremo 2020: ecco gli otto partecipanti alla categoria 'Nuove Proposte'

Con il termine di Sanremo Giovani 2019, si è ufficialmente composto il parterre delle nuove proposte che prenderanno parte a Sanremo 2020. Complessivamente, saranno otto gli artisti che accederanno alla gara.

Si tratta di Eugenio in via di Gioia, con il brano "Tsunami", Fadi (Due noi), Fasma (Per sentirmi vivo), Leo Gassmann (Va bene così), Marco Sentieri (Billy Blu), a cui si aggiungeranno i due vincitori provenienti da Area Sanremo, Gabriella Martinelli e Lula (Il Gigante d'Acciaio) e Matteo Faustini (Nel Bene e nel Male), che sono stati selezionati dalla commissione musicale. L'ottava avente diritto invece è Tecla Insolia, che ha vinto Sanremo Young con "8 Marzo".

Il percorso d'avvicinamento alla fase finale di Sanremo Giovani 2019 è iniziato lo scorso Ottobre, con 842 artisti selezionati, poi diventati 65 in occasione delle audizioni dal vivo e poi 20, per le semifinali che sono diventati 10 per la finalissima.

Il programma di Sanremo 2020 prevede due duelli nel corso della prima e seconda serata: coloro che saranno votati dalla Giuria Demoscopica accederanno alla semifinale del 6 Febbraio e quindi alla finale del 7 Febbraio.

Il vincitore della categoria "Nuove Proposte" sarà deciso da Giuria Demoscopica, Sala Stampa e Televoto.

Per quanto riguarda la lista dei dei Campioni in gara, invece, bisognerà aspettare il 6 Gennaio.