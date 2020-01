Sanremo 2020, passo indietro di Salmo: 'Rinuncio al Festival, non me la sento'

Salmo non sarà a Sanremo 2020. Il rapper sardo, attualmente in Qatar in tour, ha annunciato tramite una serie di Storie pubblicate sul proprio account Instagram che non salirà sul palco della kermesse musicale.

"Io vorrei ringraziare di cuore Amadeus e tutto lo staff di Sanremo per avermi invitato come super ospite della prima serata del festival, ma non sarò presente al festival di Sanremo. Non me la sento. Mi sentirei a disagio. Vi ringrazio ancora di cuore, ma tra i due santi, Sanremo e San Siro, scelgo San Siro quindi se volete venire a sentirmi nel posto giusto, con la gente giusta, venite il 14 giugno a San Siro" ha affermato il rapper.

Le motivazioni che si celano dietro questa decisione non sono note, ma in molti sostengono che potrebbero aver pesato le recenti polemiche sulle dichiarazioni di Amadeus pronunciate durante la conferenza stampa di presentazione di Sanremo 2020, che hanno costretto il direttore artistico a scusarsi all'ANSA ed anche la modella Francesca Sofia Novello a difenderlo. Altri invece affermano che la scelta di rinunciare a Sanremo sarebbe dettata da motivazioni puramente commerciali, in quanto il genere musicale non si sposerebbe a pieno con il pubblico del Festival. La cosa certa però è che la posizione di Amadeus si complica ulteriormente, e questo annuncio chiude una settimana molto difficile per il conduttore.

Vi ricordiamo che qualche giorno fa è stato anche annunciato il programma completo e gli ospiti di Sanremo 2020.