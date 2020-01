Sanremo 2020, polemica sul cachet di Roberto Benigni: arriva l'esposto del Codacons

Scoppia un nuovo caso in vista di Sanremo 2020. Questa volta a far discutere è il presunto cachet riconosciuto a Roberto Benigni, che sarà tra gli ospiti di questa edizione del Festival. Al momento però la cifra non è stata confermata dalla RAI, ma ha già scatenato le polemiche del Codacons.

Tutto è cominciato quando Dagospia ha pubblicato l'indiscrezione secondo cui la Televisione di Stato avrebbe accettato di versare 300mila Euro all'attore Premio Oscar per il suo intervento.

Oltre alle reazioni del mondo politico, però, è arrivata una dura nota del Codacons, in cui l'associazione osserva che "sui compensi di conduttori e ospiti del prossimo Festival di Sanremo la Rai deve dare spiegazioni ai cittadini, rendendo pubblici i contratti firmati con gli artisti. Le cifre che circolano nelle ultime ore appaiono decisamente esagerate".

Il Codacons torna anche sul caso del presunto forfait di Georgina Rodriguez da Sanremo 2020: "ci chiediamo infatti in base a quale parametro sia stato definito il (presunto) compenso da 140mila per Georgina Rodriguez e quello da 50mila euro per Antonella Clerici, mentre le giornaliste Rai Emma D'Aquino e Laura Chimenti dovrebbero partecipare a titolo gratuito. Per non parlare dei 300mila euro a Benigni, cifra spropositata se si considera il ridimensionamento dei costi dell'azienda. I cachet astronomici riconosciuti durante il Festival rappresentano un danno sul fronte erariale, perché la Rai è finanziata dai cittadini che pagano il canone - prosegue l'associazione - Per tale motivo invitiamo l'azienda a rendere pubblici i compensi di ospiti e conduttori di Sanremo e valuteremo se presentare un esposto alla Corte dei Conti."

Repubblica però osserva come le trattative tra Roberto Benigni e la RAI siano ancora in corso, ed allo stato attuale appare improbabile ipotizzare un compenso di questo tipo in quanto non in linea con quanto stabilito da Viale Mazzini.