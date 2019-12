Sanremo 2020: quasi certa la presenza di Tiziano Ferro tra gli ospiti

Dopo l'annuncio di Lewis Capaldi, presto potrebbe arrivare quello di Tiziano Ferro: il cantautore infatti è stato ospite di Fiorello a Viva RaiPlay ed ha liquidato con una dichiarazione sibillina il caso Sanremo, lasciando intendere che l'anno prossimo potrebbe prendere parte, come ospite, alla kermesse ligure.

Al termine della sua performance, Ferro ha salutato Fiorello e gli ha dato appuntamento con un laconico "ci vediamo dal Santo".

Inutile dire che le ipotesi intorno alla dichiarazioni sono tante: secondo molti il Santo sarebbe Sanremo, che potrebbe segnare il ritorno sul palco dell'Ariston a tre anni dall'ultima ospitata del 2017, quando il Festival era condotto da Carlo Conti e Maria De Filippi.

La RAI ed Amadeus dal loro canto hanno tutti gli interessi a portare sul palco del'Ariston un cast di rilievo, poichè l'edizione che prenderà il via il 4 Febbraio del Festival di Sanremo sarà la settantesima. Ad oggi però da Viale Mazzini le bocche sono ancora cucite e non è trapelata alcune informazione a riguardo. Probabilmente i primi annunci ufficiali anche per quanto riguarda i campioni in gara arriveranno solo dopo Capodanno.

Ricordiamo che il 70esimo Festival della Musica Italiana di Sanremo si terrà dal 4 all'8 Febbraio presso il Teatro Ariston della città ligure.