Sanremo 2020: prezzi, disponibilità ed informazioni sulla vendita dei biglietti

Mentre si va lentamente componendo il mosaico di Sanremo 2020, il Teatro Ariston della città Ligure ha ufficialmente diffuso tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti per la kermesse di Febbraio, che partirà ufficialmente l'8 Gennaio 2020.

I ticket saranno in vendita dalle 9 alle 14, e per la contentezza di coloro che hanno intenzione di acquistarli non sono segnalate grosse variazioni rispetto allo scorso anno.

Gli abbonamenti per le cinque serate, saranno disponibili solo attraverso l'apposita scheda, che ancora non è accessibile. Il costo è di 672 Euro per la galleria, mentre per la platea è stato concordato un prezzo di 1.290 Euro.

Di seguito invece le altre opzioni:

Biglietti singoli platea per le prime quattro serate: 180 Euro;

Biglietti platea per la finale: 660 Euro;

Biglietti singoli galleria per le prime quattro serate: 100 Euro;

Biglietti galleria per la finale: 320 Euro

Come previsto dalla normativa vigente sul secondary ticketing, i biglietti saranno nominativi: sulla parte frontale sarà stampato nome, cognome, luogo e data di nascita. All'ingresso al Teatro sarà richiesto anche il documento d'identità. Per tutte le informazioni sui biglietti di Sanremo vi rimandiamo alla pagina ufficiale.

Di recente Amadeus ha annunciato che Tiziano Ferro sarà presente in tutte e 5 le serate del Festival.