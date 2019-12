Sanremo 2020: prime indiscrezioni sui campioni in gara

Con l'avvicinarsi alla puntata speciale de "I Soliti Ignoti" di Amadeus, nel corso del quale il conduttore svelerà le carte ed annuncerà i big in gara a Sanremo 2020, oltre alle vallette ed altre informazioni, continuano ad emergere indiscrezioni sui campioni in gara al Festival e le vallette che affiancheranno il conduttore.

Quest'oggi il Corriere della Sera e la Repubblica riprendono l'indiscrezione trapelata ieri, secondo cui Amedeus starebbe pensando di non avere un co-conduttore fisso a Sanremo 2020 accanto a se ma di far girare quattro vallette tra Diletta Leotta, Vanessa Incontrada, Emma Marrone ed Emma D'Aquino, che potrebbero tornare insieme sul palco per l'ultima serata.

Alcuni quotidiani riferiscono anche che le co-conduttrici potrebbero essere addirittura dieci: due per serata, e si fanno i nomi anche di Simona Ventura ed Antonella Clerici. Un altro nome che sta circolando nelle ultime ore è quello di Georgina Rodriguez, la fidanzata del calciatore Cristiano Ronaldo, mentre per molti sembra essere uscita dai radar Diletta Leotta. Tramontata invece Chiara Ferragni, mentre sulla possibile presenza di Monica Bellucci non si hanno riscontri.

Concorrenti Sanremo 2020

Trattandosi di una manifestazione canora, però, il fulcro saranno i venti campioni in gara. A riguardo ancora non è emerso nulla e le bocche in Viale Mazzini sono cucite. Tuttavia si continua ad ipotizzare la presenza di Elodie, Irene Grandi, Alberto Urso, Giordana Angi, Levante, Diodato, Anastasio, Raphael Gualazzi, Marcella Bella, Francesco Renga, Marco Masini, Al Bano, Francesca Michielin, Enrico Ruggeri, Piero Pelù, i Pinguini Tattici Nucleari, Chiara Galiazzo, Fred De Palma, Diodato, Elettra Lamborghini, Rocco Hunt, Francesco Gabbani e Rancore.

L'unica certezza è il no a Matteo Bocelli, che sul proprio profilo social ha confermato che non ci sarà.