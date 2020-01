Sanremo 2020: programma ed ospiti delle cinque serate. Sorpresa Dua Lipa

La direzione artistica di Sanremo 2020 a pochi giorni di distanza dalla conferma delle presentatrici che accompagneranno Amadeus nelle cinque serate, ha annunciato il programma e gli ospiti della kermesse musicale che prenderà il via il 4 Febbraio.

Programma prima serata Sanremo 2020

La serata inaugurale di Sanremo 2020 andrà in onda martedì 4 Febbraio e vedrà Amadeus affiancato da Diletta Leotta e dalla giornalista palestinese Rula Jebreal, la cui presenza è stata annunciata la scorsa settimana dopo una serie di polemiche che hanno coinvolto anche i vertici RAI.

La Jebreal terrà un intervento sulla questione femminile e la violenza sulle donne, ma come precisato da Amadeus durante la conferenza stampa in cui ha svelato le dieci presentatrici di Sanremo 2020, il suo non sarà un intervento politico.

Tra gli ospiti della prima serata ci sarà Salmo, che si esibirà sia sul palco esterno in piazza Colombo che nel teatro. All'Ariston sarà presente anche il cast di "Gli Anni Più Belli", il nuovo film di Gabriele Muccino: Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria ed Emma.

Per quanto riguarda la gara invece, si esibiranno quattro cantanti della categoria Nuove Proposte e dodici Big.

Programma seconda serata Sanremo 2020

Nella seconda serata di Sanremo 2020 invece le co-conduttrici saranno Emma D'Aquino e Laura Chimenti, ma si parla anche di Sabrina Salerno.

E' prevista l'esibizione degli ultimi dodici campioni e di quattro nuove proposte.

Programma terza serata Sanremo 2020

Giovedì 6 Febbraio invece al fianco di Amadeus ci sarà la fidanzata di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, e la conduttrice albanese Alekta Vejsiu.

Sarà una serata molto ricca dal fronte degli ospiti: ci saranno invece Monica Bellucci e Roberto Benigni.

Massimo Ranieri invece canterà in coppia con Tiziano Ferro, che sarà una presenza fissa per i cinque giorni insieme a Fiorello, e Mika.

A livello canoro, i 24 big si cimenteranno con le cover delle canzoni che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo, insieme ad ospiti italiani e stranieri. Amadeus ha anche parlato di un "grande ritorno all'Ariston, dopo tanti anni": gli indizi portano tutti verso Romina Power ed Al Bano, dal momento che i Pooh si sono chiamati fuori.

Programma quarta serata Sanremo 2020

Nella quarta serata di Sanremo 2020 invece Amadeus sarà accompagnato dalla fidanzata di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello, ed Antonella Clerici. Queste annunceranno i campioni che accederanno alla finalissima e la canzone vincitrice delle Nuove Proposte.

Tra gli ospiti ci saranno Johnny Dorelli e la popstar inglese Dua Lipa.

Programma finale Sanremo 2020

Sabato 8 Febbraio invece andrà in onda la finalissima di Sanremo 2020, condotta da Amadeus insieme a Mara Venier. Sul palco però saliranno di nuovo Diletta Leotta, Sabrina Salerno e Francesca Sofia Novello.

Come da tradizione, gli ospiti saranno pochi, ma ci sarà spazio per il cast di "La mia banda suona il pop" di Fabrizio Brizzi. Prevista la presenza di Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Donatella Finocchiaro e Paolo Rossi.